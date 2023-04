N'Djamena : des projecteurs solaires installés pour éclairer le marché de Dembé et renforcer la sécurité

Les travaux ont démarré ce 3 avril. À ce jour, près de 30% des projecteurs ont été installés, soit une trentaine sur les 120 prévus.



Chaque projecteur est installé tous les 10 mètres, soit 1 projecteur tous les 10 mètres. L'on comptera 30 projecteurs de chaque côté pour un éclairage optimal. Les projecteurs sont solaires et s'allument automatiquement dès que le soleil se couche et s'éteignent au lever du soleil. Ils sont également équipés d'une batterie en lithium qui leur permettra de durer plus de 2 ans.