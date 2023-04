N’Djamena : la fin du Ramadan marquée par les embouteillages et l’affluence dans les rues

Le début des festivités de la fête du ramadan a entraîné un important embouteillage dans la ville de N'Djamena. Les fidèles se rendent dans les marchés pour acheter des articles pour la fête, provoquant une paralysie de la circulation. Les autorités en charge de la régulation du trafic routier, telles que les brigades de circulation routière et la police municipale, semblent dépassées par la foule.



Le marché de Diguel est particulièrement touché, où la circulation est complètement bloquée. Il faut faire preuve de courage et de patience pour avancer, car il faut attendre plusieurs minutes avant de pouvoir avancer de quelques mètres. Cette situation engendre habituellement des vols et des accidents dans la ville. Les rues qui étaient auparavant peu fréquentées sont empruntées par la population pour éviter les rues principales, telles que l'avenue Nimeri, la rue de 40 communément appelée deuxième station, et l'axe de Diguel, qui sont devenus impraticables.



La fête de l'Aïd al-Fitr est l'une des célébrations les plus importantes de l'islam et marque la fin du mois de ramadan.