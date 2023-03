N'Djamena : lancement de la compétition inter-établissement "Exprime ton talent" au 9e arrondissement

Au total, dix établissements du 9e arrondissement ont été sélectionnés pour prendre part à cette compétition qui s'étendra sur trois dates : le 4, 11 et 18 mars 2023. Cette édition comportera des jeux concours, des caravanes de sensibilisation, des séances de formation et des conférences-débats.



Le président de l'organisation, Oudjeng Didah Vincent, a affirmé que la commune du 9e arrondissement regorge de jeunes intelligents et talentueux qui, par manque de cadre d'orientation et de détente, se tournent vers la consommation de stupéfiants et d'autres pratiques nuisibles.



Il a également souligné que cet arrondissement est le plus vaste, ce qui justifie une attention particulière, car les jeunes ont tendance à se laisser manipuler. "J'ose croire qu'à l'issue de cette compétition, ces activités permettront aux candidats de se démarquer positivement", a-t-il conclu.