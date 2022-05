N'Djamena : le ministre de l'Énergie sur les lieux de l'incendie à la centrale électrique

N'Djamena - Le ministre du Pétrole et de l'Énergie, Djerassem Le Bemadjiel s'est rendu d'urgence ce 12 mai sur les lieux de l'incendie des groupes électrogènes à la centrale électrique de la Société Vpower, au quartier Djambal Bahr, informe son département ministériel.



Le ministre a constaté les dégâts de l'incendie dont l'origine reste à déterminer. Les flammes ont causé des dommages matériels. L'incendie a été rapidement maitrisé par les sapeurs-pompiers.



Dans un communiqué, la direction générale de la SNE a salué le courage de tous ceux qui sont intervenus pour circonscrire le feu et limiter les dégâts. En particulier les sapeurs-pompiers de la ville de Ndjamena, ceux de la DGSSIE et de la force Barkhane.



« Cette intervention courageuse a permis de sauver l'essentiel du parc de production de notre partenaire », a déclaré la SNE.