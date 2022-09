N'Djamena : les autorités lancent un projet d'appui aux initiatives des organisations de la jeunesse

Le coordonnateur général de l'Office national d'appui à la jeunesse et aux sports (ONAJES), Moussa Hassan Idebey, explique qu'en dépit des difficultés financières, son entité s'est toujours résolue à accompagner les jeunes dans leurs initiatives de développement en appuyant la mise en oeuvre de leurs plans d'actions.



La lutte en faveur de la paix, du vivre-ensemble, de la cohabitation pacifique et de l'acceptation de l'autre fait partie de ses axes majeurs d'intervention. Cette campagne vise à contribuer à la construction et à la consolidation de la paix.



Les activités vont s'étendre dans les autres communes d'arrondissements de la ville de N'Djamena et dans toutes les provinces du pays.



"Aucun développement ne saurait se faire sans la paix, le vivre-ensemble et la cohabitation pacifique. Ces vecteurs sont le socle de tout développement harmonieux", indique Moussa Hassan Idebey.



Le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l'entrepreneuriat, Mahmoud Ali Seïd, explique que "le Tchad traverse une phase un peu particulière" et rappelle que plus de 70% de la population est jeune.



"Nous vous demandons de faire un bon usage des chèques que nous vous remettons. Il y aura une commission qui va vous accompagner pour l'accomplissement de vos différentes oeuvres. Ceux qui vont se démarquer positivement bénéficieront d'encore plus d'appuis", assure Mahmoud Ali Seïd.