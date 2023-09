N'Djamena : les résidents de Dinguessou réclament une distribution équitable de l'électricité

Les abonnés de la Société nationale d'électricité (SNE) du quartier Dinguessou ont exprimé leur mécontentement le 30 août devant le sous-poste de transformation T-369, situé dans le 8ème arrondissement de la ville de N'Djaména. Les habitants de ce quartier ont exprimé leur frustration envers la SNE, affirmant qu'ils sont privés d'électricité depuis plus de 20 jours. Ils ont lancé un appel au Directeur Général (DG) de la Société Nationale d'Électricité (SNE) pour attirer son attention sur leur situation difficile due à cette coupure d'électricité.



Les résidents ont indiqué qu'ils avaient organisé plusieurs réunions préalables entre eux avant de se mobiliser devant le sous-poste de la SNE le mercredi 30 août. Ils ont décidé de faire entendre leur désaccord en tant que clients de la SNE. Ces citoyens ont souligné que leur objectif est d'inciter les responsables de la SNE à distribuer l'électricité de manière équitable dans ce quartier, car tout le monde paie ses factures régulièrement. Selon eux, cette action est une démarche citoyenne visant à se faire entendre.



Ahmat Bichara, l'un des organisateurs de cette manifestation, a souligné que, en tant que clients qui paient régulièrement leurs factures, ils méritent une distribution équitable et de qualité de l'électricité. Ils refusent catégoriquement toute forme de discrimination. Il a ajouté que le manque d'électricité pose également des problèmes d'approvisionnement en eau, car ils utilisent de l'électricité pour puiser de l'eau de leurs puits. Ahmat Bichara a souligné que l'obscurité est également une source d'insécurité, car des enfants, des personnes âgées et des personnes malades ont du mal à supporter la chaleur.



Attié Mahamat, un ancien administrateur et actuel chef de secteur du quartier Dinguessou, a affirmé que leur seul objectif est de réclamer l'électricité. Il a souligné que l'électricité est essentielle pour la santé, la sécurité et la vie des habitants. Il est devenu difficile de traverser le quartier pendant certaines heures de la nuit en raison du manque d'électricité, ce qui a contribué à l'insécurité dans le quartier.



Le chef de secteur a appelé le directeur général (DG) de la Société Tchadienne d'Électricité (SNE) à trouver une solution pour fournir de l'électricité aux habitants du quartier Dinguessou. Il a également invité le DG de la SNE à se rendre personnellement à Dinguessou pour constater la situation.



Selon lui, plus de 3500 habitations se trouvent dans son secteur, et le quartier Dinguessou compte au total 25 563 habitants qui souffrent actuellement de coupures d'électricité. Il a également souligné qu'ils ont des problèmes d'approvisionnement en eau potable en raison du manque d'électricité, car ils utilisent l'électricité pour puiser de l'eau de leurs puits, étant donné que l'eau de la Société Tchadienne des Eaux (STE) n'est plus disponible dans leur secteur.