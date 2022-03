N’Djamena : un hangar incendié par des enfants à Ndjari

Un hangar en secco a été complètement incendié par les flammes cet après-midi du 14 mars au quartier Ndjari Blama Tom, dans le 8ème arrondissement de N'Djamena. L'incendie a été causé accidentellement par des enfants qui jouaient à proximité.



Les flammes ont été rapidement maitrisées par les voisins. Les dégâts sont minimes.



Les incendies se multiplient ces dernières semaines dans tout le pays, touchant des marchés, commerces et habitations.



Une somptueuse villa a pris feu ce lundi en fin d’après-midi derrière le stade de Diguel et l’hôtel Ledger Plaza dans le 8ème arrondissement à N’Djamena. Le domicile appartient à un général de l’armée.



La cause du départ de feu serait d’origine électrique. L’incendie n’avait toujours pas été maîtrisé en début de soirée.



Ce matin, le restaurant Layalina situé dans le 2ème arrondissement de la ville de N'Djamena, non loin de la villa Burkina, a été ravagé par un incendie.