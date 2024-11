Nassir Idriss Adam représente le Tchad au sommet africain sur la santé numérique

Le Tchad, représenté par Nassir Idriss Adam, a présenté les progrès réalisés dans le domaine de la santé numérique. Le pays s'est engagé dans une profonde transformation de son système de santé en misant sur les technologies de l'information et de la communication.



Les discussions ont porté sur des sujets clés tels que la numérisation des soins de santé primaires, la gouvernance des données de santé et l’innovation et le développement des compétences.



Le coordonnateur tchadien a souligné l'importance accordée par les autorités tchadiennes à la santé numérique. Il a rappelé que cette transformation numérique s'inscrit dans le cadre d'une volonté de moderniser le système de santé et d'améliorer la qualité des soins.



En participant à ce sommet, le Tchad a réaffirmé son engagement à collaborer avec les autres pays africains et avec l'Africa CDC pour accélérer la transformation numérique des systèmes de santé.