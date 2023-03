ODD : le Tchad déterminé à réduire la mortalité maternelle et néonatale d'ici 2030

La délégation provinciale de la Santé publique et de la Prévention de la Tandjilé organise actuellement à Laï, un atelier de formation sur les audits de décès maternels et néonatals, destiné aux prestataires de soins de la région.



L'objectif de cette formation est de réduire le taux de mortalité maternelle, infantile et néonatale, en renforçant la capacité des prestataires à fournir des soins de qualité sur le terrain.



Pendant trois jours, les participants vont apprendre à identifier et à attribuer une ou plusieurs causes à chaque décès maternel, infantile ou néonatal, ainsi qu'à déterminer les facteurs de risques sociaux, environnementaux et nutritionnels associés à chaque décès.



L'objectif final est d'améliorer la qualité des soins prodigués, et de réduire la mortalité maternelle, infantile et néonatale. Le délégué provincial de la Santé publique et de la Prévention de la Tandjilé, le Dr Adjibera Jean Baptiste, souligne que le Tchad est l'un des pays au monde où le taux de mortalité maternelle est très élevé, avec 860 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes et 34 décès néonataux pour 1000 naissances vivantes.



Cependant, le pays s'est engagé à fournir des efforts considérables pour atteindre les Objectifs de Développement Durable (ODD), en réduisant les décès maternels à moins de 140 pour 100 000 naissances vivantes, et les décès néonataux à moins de 12 pour 1000 naissances vivantes d'ici 2030.



Le Dr Adjibera Jean Baptiste exhorte donc les participants à être assidus aux travaux. Cette formation a été rendue possible grâce à l'appui financier du financement basé sur la performance.