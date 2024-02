Opération de sauvetage réussie au Tchad : Libération d'une otage polonaise par les forces de sécurité

Le ministre Mahamat Charfadine Margui a détaillé le déroulement des opérations de recherche qui ont conduit à la libération de l'otage. Le 11 février, une équipe composée de collaborateurs proches du ministre s'est rendue à Dono Manga dans la province de Tandjilé et à Goundi dans le Mandoul pour coordonner les efforts. Les renseignements recueillis ont suggéré que les kidnappeurs pourraient être des dissidents des ex-éléments de Djibrine Dasser.



L'enquête a révélé que les ravisseurs avaient initialement pris la direction de l'Est vers Korbol, mais des désaccords avec d'anciens camarades ont rendu improbable leur arrivée aux montagnes de Gounkour. Les forces de l'ordre ont alors concentré leurs recherches vers la forêt de la sous-préfecture de Dam, Département de Manga. Une embuscade a été tendue près de Korbol pour empêcher les ravisseurs de se rendre au Parc National de Manda.



Le 12 février, un plan d'intervention a été mis en œuvre dans une forêt dense à environ 40 km de Goundi. Les équipes, ayant progressé en moto puis à pied, ont lancé un assaut au lever du jour, neutralisant les ravisseurs et libérant Mme Kuligowska. Bien qu'affaiblie et traumatisée, elle était en bonne santé et a été rapidement transportée à N'Djamena par hélicoptère militaire pour recevoir les soins nécessaires.



Le Ministre Mahamat Charfadine Margui a rendu hommage aux forces de défense et de sécurité tchadiennes pour leur courage et leur patriotisme, préservant ainsi l'honneur de la République. Il a également remercié les pays d'origine des otages et tous ceux qui ont contribué à cette opération réussie, soulignant l'engagement du Tchad à garantir la sécurité de tous les résidents et visiteurs du pays.