Paris : le chef d’état-major tchadien des armées échange avec son homologue français

Le chef d’état-major français de armées, le général Thierry Burkhard, a reçu ce 20 juin son homologue tchadien, le général Abakar Abdelkerim Daoud à Paris.



Ils se sont entretenus sur la situation sécuritaire au Sahel et sur l’évolution de la MINUSMA où le Tchad est particulièrement engagé. Les deux hommes ont exprimé une volonté commune de poursuivre le renforcement de la coopération et du partenariat opérationnel entre la France et le Tchad.



Le général Abakar Abdelkerim Daoud a pris part il y a quelques jours au salon mondial de défense, sécurité et armement à Paris.