Partenariat pour l'action Jeunesse et Femme au Tchad : ATCD et Voix de la Femme signent une convention

Le but principal de cette convention est de favoriser le partage de ressources, de connaissances et de compétences entre les deux organisations. En unissant leurs efforts, elles aspirent à atteindre leurs objectifs de manière plus rapide et plus efficace. De plus, ce partenariat peut également permettre l'échange mutuel de réseaux et de contacts, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles opportunités et objectifs.



Bakhit Abdoulaye Chaibo, Président de l'Association Tchadienne pour l'Action Citoyenne et le Développement (ATCD), a souligné que cette convention représente une occasion de fusionner les idées et de partager les expériences en vue d'atteindre des objectifs plus variés.



Cependant, selon Amina Tidjani Yayami, Coordinatrice Nationale de l'ONG Voix de la Femme, il est crucial non seulement de signer des conventions de partenariat, mais également de garantir le suivi des activités mentionnées dans ces accords. Pour elle, cette convention offre à son organisation l'opportunité de s'ouvrir davantage et d'étendre son champ d'action afin d'englober un public encore plus large.