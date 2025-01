Partenariat stratégique entre le Tchad et Acasus pour améliorer les services de santé

Présentation d'Acasus

Le vendredi 24 janvier, le Ministre de la Santé Publique, Dr Abdelmadjid Abderahim, a reçu l’équipe d’Acasus pour discuter des tâches de l’organisation et de son orientation afin de travailler selon les priorités du ministère.Thans Forissier, responsable d'Acasus pour le Tchad et la RDC, a présenté les activités de l'organisation, ses réussites et ses impacts à l'échelle mondiale. Il a exposé la valeur ajoutée qu'Acasus peut apporter au ministère de la santé publique du Tchad, en détaillant :Forissier a expliqué qu’Acasus se concentre sur le renforcement des capacités des managers, l'utilisation des nouvelles technologies, et l'innovation dans les techniques de collecte de données. L'organisation aide également les pays à transformer leurs systèmes de santé en mettant en place des systèmes performants pour renforcer les capacités des décideurs en :Le ministre Dr Abdelmadjid Abderahim a remercié Acasus pour sa réactivité à la demande du ministère. Il a souligné l'importance de renforcer les capacités des agents dans les domaines du leadership, du management, de la coordination, et du transfert de compétences, conformément au plan stratégique de développement humain élaboré par le ministère.Le ministre a appelé Acasus à décentraliser ses actions à travers tout le pays, afin d'appuyer les structures déconcentrées dans la conduite des activités. Il a insisté sur la nécessité de rendre visibles les acquis et l'apport des partenaires, de capitaliser sur ces acquis, et d'évaluer les actions effectuées.Dr Abdelmadjid Abderahim a conclu en exhortant tous les cadres à une collaboration active avec Acasus et les autres partenaires, soulignant qu'une dynamique d'ensemble est essentielle pour le succès des initiatives en matière de santé publique au Tchad.