Pr. Avocksouma Djona : "nous sommes dirigés par des gens qui n'aiment pas le Tchad"

Dans son intervention, l'enseignant-chercheur et homme politique a livré son analyse sur les conflits qui se sont succédés cette année dans le pays.



"Les véritables acteurs, ce sont les gens qui nous gouvernent. Qui sont les gens qui arment les uns contre les autres ? Ces gens ont les connait. Si vous ne les interpellez pas, qu'est ce qu'on va faire ? on ne peut pas résoudre le problème", a affirmé Pr. Avocksouma Djona.



"Le problème de l'extrémisme est essentiellement lié à la frustration. Dès lors que vous ne voulez pas résoudre le problème, les gens vont continuer à s'entretuer. Je n'ai pas entendu une seule fois que quelqu'un qui a été responsable d'une tuerie dans un village ait été jugé et jeté en prison. Ça je n'ai jamais vu", a poursuivi le président de parti.



À ses yeux, "tous les conflits que nous connaissons sont essentiellement politiques. Le problème du Tchad ce n'est pas un problème d'opposition Nord/Sud, de conflit agriculteurs-éleveurs ou de conflits intercommunautaires".



Pour Pr. Avocksouma Djona, "nous assistons à une instrumentalisation des problèmes pour permettre à une oligarchie de paupériser le Tchad. C'est la mal-gouvernance qui est au contrôle. Nous sommes dirigés par des gens, une minorité, qui n'aiment pas le Tchad, dans son entièreté".