Pré-dialogue au Tchad : la Tandjilé appelle à instaurer l’État fédéral

En matière de paix, cohésion sociale et réconciliation nationale, les participants appellent notamment à restaurer l'autorité de l'État et former professionnellement les forces de défense et de sécurité.



S'agissant de la forme de l'État, les participants souhaitent instaurer l'État fédéral au Tchad, démilitariser et dépolitiser l'administration, mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, lutter contre la corruption, organiser un référendum, dépolitiser la justice et améliorer les conditions de travail des magistrats.



Sur les questions sociétales, les participants exhortent à renforcer l'enseignement civique et moral, traduire la laïcité dans les faits, réprimer sévèrement les détournements des deniers publics et annuler la dia (prix du sang) dans les communautés qui ne la reconnaissent pas.



Le pré-dialogue a lieu dans toutes les provinces du Tchad en prélude du dialogue national inclusif. Des rapports des synthèses des travaux, conclusions et recommandations sont ensuite transmis au comité d'organisation du dialogue national inclusif.