L'OAT souligne le rôle crucial de l'ANGE en tant qu'organe indépendant chargé de garantir des élections libres, justes et transparentes. L'organisation appelle l'ANGE à prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que le processus électoral se déroule de manière équitable et inclusive, en accord avec les lois et les normes internationales.





L'OAT exhorte l'ANGE à maintenir une neutralité stricte et à s'abstenir de toute faveur envers un candidat ou un parti politique particulier. L'agence doit traiter tous les acteurs politiques de manière égale et garantir que toutes les voix soient entendues.



L'OAT appelle l'ANGE à démontrer un haut niveau de compétence et d'intégrité dans l'organisation des élections. L'agence doit s'appuyer sur des procédures transparentes et vérifiables, en s'assurant que tous les résultats électoraux sont précis et fiables.



L'Ordre souligne l'importance du respect strict de la législation électorale par l'ANGE. L'agence doit appliquer les lois de manière impartiale et garantir que tous les candidats et partis politiques respectent également les règles du jeu.



L'OAT joue un rôle crucial en tant que défenseur des droits et des libertés fondamentales. En rappelant à l'ANGE ses obligations d'impartialité et de professionnalisme, l'organisation contribue à garantir que les prochaines élections entachent un tournant démocratique positif pour le Tchad.



Le succès des prochaines élections dépendra de la capacité de l'ANGE à s'acquitter de ses responsabilités avec impartialité et professionnalisme. L'appel de l'OAT est un rappel important de l'importance d'une organisation électorale indépendante et crédible pour la consolidation de la démocratie au Tchad.