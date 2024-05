TCHAD

Présidentielle : Les Tchadiens résidants en France voteront dans les villes de Strasbourg, Toulouse et Paris

Alwihda Info | Par Peter Kum - 2 Mai 2024

La prochaine élection présidentielle au Tchad se déroulera le dimanche 5 mai et le lundi 6 mai 2024, et les Tchadiens résidant en France auront également la possibilité de voter. Selon un communiqué de l'Ambassade du Tchad en France, tous les ressortissants tchadiens inscrits régulièrement sur le fichier électoral sont invités à exercer leur droit de vote dans les villes de Strasbourg, Toulouse et Paris.