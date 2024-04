Présidentielle au Tchad : L’ANGE dénonce l’escalade verbale des candidats

L’ANGE appelle également à la paix, à la tolérance, au pardon et à l’amour du prochain, des valeurs essentielles pour une nation démocratique. Il met en garde contre l’utilisation abusive des réseaux sociaux et des meetings qui pourraient inciter insidieusement les électeurs à perturber l’ordre public. La proclamation des résultats provisoires relève exclusivement de la compétence de l’ANGE, et toute diffusion anticipée des résultats est interdite.



En dépit de ces défis, l’ANGE assure que toutes les dispositions ont été prises pour que les élections se déroulent dans un climat apaisé. Il appelle les candidats à respecter leurs engagements et à faire preuve de responsabilité. Espérons que cette élection marque un pas vers un avenir meilleur pour le Tchad.