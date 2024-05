Présidentielle au Tchad : Mahamat Idriss Deby élu président de la République selon les résultats définitifs

Les autres candidats n'ont pas obtenu des résultats aussi significatifs. Yacin a recueilli seulement 0,36% des voix, tandis que PPA est arrivé en troisième position avec 16,93%. Les candidats Alladoum, Boro et Mansiri ont tous obtenu moins de 1% des voix, montrant ainsi leur faible popularité auprès du peuple.



Succès Masra est arrivé en deuxième position avec un résultat respectable de 18,55%, tandis que Brus et Lidy ont tous deux reçu moins d'un pour cent des voix. Nasra a obtenu le plus faible avec seulement 0,21%.



Les chiffres témoignent d'une compétition féroce entre les différents candidats lors de cette élection présidentielle au Tchad. Ils illustrent également la confiance accordée à Mahamat Idriss Deby par une majorité d'électeurs qui ont choisi de lui accorder leur soutien.



La victoire de Mahamat Idriss Deby représente donc un moment crucial dans l'histoire politique du Tchad et marque le début d'un nouveau mandat présidentiel.





Résultats définitifs par candidats



Mahamat Idriss Deby élu président de la République.



MIDI. 61%



YACIN. 0,36%



PPA. 16.93%



ALLADOUM. 0.55%



BONGORO. 0.76%



MANSIRI. 0.24%



M.S: 18.55%



BRUS. 0.45%



LIDY. 0.96%



NASRA. 0.21%