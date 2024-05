Présidentielle au Tchad : Masra exige la mise à disposition du fichier des résultats

La demande de mise à disposition du fichier des résultats pour chaque bureau de vote lors de l'élection présidentielle au Tchad a été soulevée par le candidat Succès Masra dans une correspondance adressée au Président de l'Agence Nationale de Gestion des Élections (ANGE) le 10 mai. Selon l'article 90 de la loi électorale, il est obligatoire que ce fichier soit disponible, cependant, jusqu'à présent, cette exigence n'a pas été respectée malgré la correspondance. Le parti politique Les Transformateurs a souligné sur sa page officielle Facebook que cela constitue une entrave au principe du contradictoire et une violation de la loi électorale.



Dans sa correspondance adressée au président de l’Agence nationale de gestion des élections (ANGE), Masra a insisté sur la nécessité de mettre à disposition le fichier des résultats pour chaque bureau de vote. Selon la loi électorale, cette mise à disposition est obligatoire (article 90). Cependant, jusqu’à présent, ce fichier n’a pas été rendu accessible malgré la correspondance officielle. Les Transformateurs, le parti politique de Masra, souligne que cette situation constitue une entrave au principe du contradictoire et une violation de la loi électorale.



Ils estiment que les résultats globaux fournis ne sont pas étayés par des résultats vérifiables au niveau de chaque bureau de vote (il y a environ 26 000 bureaux de vote au Tchad). En d’autres termes, ils affirment que les chiffres actuels sont basés sur un simple fichier Excel sans preuve concrète. Cette demande de transparence vise à garantir l’intégrité du processus électoral et à assurer que la vérité soit accessible à tous.