Protection de l'enfance : Le Tchad lance une initiative pour réglementer les centres d'accueil

Le ministère de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance a organisé une rencontre avec les responsables des centres d'accueil des différents arrondissements de N'Djamena à la Maison de la Femme. Cette réunion visait à promouvoir le décret N°1885/PT/PM/MGSN/2023, qui réglemente les centres d'accueil et de protection de l'enfance au Tchad.



Le Directeur de la Protection des Droits de l'Enfant et de la Réinsertion Sociale, également représentant du ministre d'État, ministre de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance, Senoussi Idriss Ahmat, a souligné l'importance de cette rencontre pour la vulgarisation et l'appropriation du décret. Les centres d'accueil, qui comprennent les orphelinats, crèches, centres spécialisés, espaces d'attraction pour enfants, centres de transit et pouponnières, jouent un rôle crucial dans la protection des enfants de différentes catégories au Tchad.



Bien que le décret ait été signé le 30 juin 2023, les acteurs concernés n'ont pas encore pleinement adopté ni appliqué les dispositions qu'il contient. Cette journée marque la première étape du processus visant à sensibiliser les responsables des centres d'accueil sur l'importance de se conformer à ce décret pour améliorer l'accueil et la prise en charge des enfants.



La Ministre d'État, Ministre de la Femme et de la Petite Enfance, a initialement proposé ce décret au Président de Transition, Chef de l'État, afin de réglementer la création et le fonctionnement des centres d'accueil, soulignant l'engagement du gouvernement à protéger les droits et le bien-être des enfants au Tchad.