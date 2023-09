Rentrée 2023-2024 au Tchad : Le ministre de l'Éducation appelle à la refondation de l'École

Un Bilan Satisfaisant pour l'Année scolaire récédente.



Le ministre a commencé par rendre hommage aux enseignants, au personnel d'encadrement, ainsi qu'à l'ensemble du personnel administratif pour leurs efforts acharnés au cours de l'année scolaire 2022-2023. Il a salué les résultats satisfaisants obtenus, notamment le taux de réussite au baccalauréat de 61,26%, tout en remerciant les partenaires du secteur éducatif pour leur soutien constant.



Les Défis de la Rentrée 2023-2024 : La Refondation de l'École Tchadienne



La rentrée 2024 est placée sous le thème de "la refondation de l'école tchadienne". Le ministre Kadam souligne la nécessité de relever de nouveaux défis et d'intensifier les efforts pour sortir le système éducatif de ses difficultés actuelles. Il appelle à une synergie d'actions entre tous les acteurs et partenaires du système éducatif.



Réformes et Implication des Acteurs Locaux



Le ministre insiste sur l'importance des réformes profondes et des sacrifices nécessaires à tous les niveaux pour atteindre cet objectif de refondation. Il encourage tous les acteurs du système à :



Participer à la restructuration des établissements scolaires en rationalisant la gestion des ressources.

Créer un environnement scolaire attractif et propice à l'épanouissement des élèves.

Élaborer des emplois du temps et d'autres ressources pédagogiques.

Restaurer les livrets scolaires pour un meilleur suivi des cursus.

Revitaliser les Comités de Gestion des Établissements Scolaires (COGES).

Organiser des rencontres pour diffuser les conclusions de la Commission Nationale d'Affectations et de Mutations (CONAM).

Implication des Communes et Rationalisation des Ressources



Le ministre souligne la nécessité de l'implication des communes, des partenaires sociaux (Associations des Parents d'Élèves et Associations de Mères Educatrices), des organisations syndicales, etc. Il insiste sur la réorganisation des COGES pour une meilleure gestion transparente des ressources, mettant fin à la gestion conflictuelle des contributions des parents.



Augmentation de la Contribution des Parents d'Élèves



Pour répondre aux besoins urgents de rénovation des écoles, le ministre annonce une augmentation de la contribution des parents d'élèves. Les montants indicatifs sont les suivants :



Écoles Primaires en milieu urbain : 3 000 F CFA

Écoles Primaires en milieu rural : 1 500 F CFA

Collèges et lycées d'Enseignement Secondaire Général en milieu urbain : 6 000 F CFA

Collèges et lycées d'Enseignement Secondaire Général en milieu rural : 3 000 F CFA

Lycées d'Enseignement Technique : 15 000 F CFA

Appel à l'Engagement Collectif



En conclusion, le ministre de l'Éducation Nationale, M. Moussa Kadam, appelle à un changement de paradigme dans l'engagement envers le système éducatif tchadien. Il invite chacun à soutenir ces actions pour que l'école tchadienne puisse jouer pleinement son rôle dans l'épanouissement de la jeunesse et la croissance du pays.