Retour en classe à N'Djamena : Le ministère de l'Éducation encourage la participation active des enseignants et parents

Lors d'une réunion d'évaluation tenue le 4 décembre 2023, les dirigeants du ministère de l'Éducation Nationale et de la Promotion Civique, sous la présidence de M. Mahamat Séïd Farah, Secrétaire Général du ministère, ont constaté une reprise effective des cours à N'Djaména, à l'exception de quelques établissements tels que les lycées Félix Eboué, Ibrahim Mahamt Itno, de Walia et de la Paix.



Cette situation se reflète également dans les provinces. M. Farah a exprimé sa gratitude envers les responsables et enseignants d'établissements pour leur engagement dans la reprise des cours. Il a aussi demandé aux proviseurs et directeurs administratifs des CEG de réassigner les cours des enseignants réfractaires à ceux prêts à travailler.



Par ailleurs, M. Bamaye Mamadou Boukar, président de la FENAPET, a encouragé les parents à envoyer leurs enfants à l'école, notant l'absence d'élèves dans certains établissements lors de la reprise des cours.