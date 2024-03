Sécurité nationale: Le Tchad dote la police de véhicules sophistiqués

Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts continus déployés par le gouvernement tchadien pour renforcer les capacités sécuritaires du pays. En dotant le GSR de ces nouveaux moyens technologiques avancés, le ministère vise à améliorer les opérations quotidiennes liées à la sécurité routière et à renforcer les mesures préventives contre toute forme d'infraction.



Les véhicules remis comprennent une variété d'équipements spécifiques qui permettront aux forces de police d'intervenir efficacement en cas d'accidents ou d'événements imprévus sur les routes tchadiennes. Parmi ces équipements figurent des systèmes GPS sophistiqués pour suivre en temps réel les mouvements des patrouilles routières, des appareils photo haute résolution pour documenter les infractions au code de la route et des dispositifs médicaux spécialisés pour apporter une assistance rapide aux victimes en cas d'accident grave.



Ces nouvelles ressources technologiques témoignent également du souci du gouvernement tchadien d'améliorer constamment les compétences professionnelles des agents chargés du maintien de l'ordre. Des formations spécifiques seront organisées afin que ces derniers puissent maîtriser parfaitement tous ces nouveaux outils mis à leur disposition.



Le ministre Mahamat Charfadine Margui a souligné lors de cette remise officielle que cette initiative s'inscrit dans une vision globale visant à garantir un environnement sécurisé pour tous les citoyens tchadiens. Il a également rappelé l'importance cruciale du respect strict des règles et réglementations routières afin non seulement prévenir tout acte criminel sur nos routes mais aussi assurer un flux fluide et sûr pour tous ceux qui y circulent.