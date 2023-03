Semaine de la francophonie édition 2023 : N'Djamena se prépare à une série d'événements

La semaine de la francophonie, édition 2023 a été lancée ce 17 mars 2023 à la grande salle du ministère des affaires étrangères. Elle est placée sous le thème « la création culturelle francophone sous le prisme du numérique ». En prélude de cet événement, un Comité technique d'organisation a été créé, comprenant plusieurs départements ministériels, les représentants des missions diplomatiques et consulaires francophones résidant à N'Djamena, ainsi que les opérateurs directs de l'OIF et les organisations de la société civile. Ce comité a travaillé sous la houlette du Ministère des Affaires Etrangères.



Comme à l'accoutumée, ce comité prévoit d'organiser une série de manifestations dans la ville de N'Djamena et à l'intérieur du pays. Il s'agit notamment d'une grande soirée culturelle avec une foire, des conférences-débats, des concours inter-lycées, une course cycliste, un atelier d'appel à l'innovation, entre autres, ainsi que la mise en terre de quelque 5000 plants à GASSI dans le 7ème Arrondissement.



"La mise en terre des plants va dans le sens de la politique du gouvernement pour la protection de l'environnement et la bonne gestion de la biodiversité universelle, et participe aux Objectifs de Développement Durable (ODD)", explique David Beonngar, secrétaire général du ministère des affaires étrangères et président du comité d'organisation.