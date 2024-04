Sénégal : Sur proposition du Premier Ministre, un gouvernement composé de 25 ministres et de 5 secrétaires d'État a été constitué

Parmi les membres du gouvernement figurent Madame Yacine Fall en tant que Ministre de l'Intégration Africaine et des Affaires Étrangères. Le Général (2S) Birame Diop occupera le poste de Ministre des Forces Armées. Monsieur Ousmane Diagne sera le Ministre de la Justice et Garde des Sceaux tandis que le Général (2S) Jean Baptiste Tine sera chargé des questions liées à l'Intérieur et à la Sécurité Publique.



D'autres ministres importants incluent Monsieur Birame Soulèye Diop en charge de l'Énergie, du Pétrole et des Mines ainsi que Monsieur Abdourahmane Sarr qui prendra en charge l'Économie, le Plan et la Coopération. Madame Fatou Diouf sera quant à elle responsable du ministère des Pêches, Infrastructures Maritimes et Portuaires.



Les secrétaires d'État auront également un rôle important au sein du gouvernement sénégalais. Parmi eux figurent Monsieur Amadou Chérif Diouf qui sera chargé des Sénégalais résidant à l'étranger ainsi que Monsieur Alpha Ba qui s'occupera des coopératives agricoles et de l’encadrement paysan.



Cette liste complète permet d'avoir une vision claire sur les différents postes ministériels au sein du gouvernement sénégalais. Chaque membre aura pour mission d'apporter sa contribution dans leur domaine respectif afin d'aider au développement économique et social du pays.



Il est important de souligner que cette composition reflète également une volonté politique visant à promouvoir une bonne représentativité tant au niveau régional qu'en termes de genre. En effet, plusieurs femmes ont été nommées à des postes clés tels que celui de Ministre de la Famille et des Solidarités occupé par Madame Maimouna Dieye ou encore celui dédié aux questions environnementales attribué à Monsieur Daouda Ngom.



Le gouvernement actuel met donc en avant une équipe diversifiée qui travaillera ensemble pour répondre aux besoins spécifiques du peuple sénégalais dans différents secteurs importants tels que l'éducation nationale, la santé publique ou encore le tourisme.