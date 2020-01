Sommet de Pau : le président du Tchad veut une réponse forte contre le terrorisme

Aussitôt après son arrivée lundi en France, le président tchadien Idriss Déby a été conduit à la base du 5ème régiment d’hélicoptères de combat de Pau. Il a été rejoint par ses homologues, Roch Marc Christian Kaboré du Burkina Faso, président en exercice du G5 Sahel, Ibrahim Boubacar Keïta du Mali, Mohamed Ould Ghazouani de la Mauritanie et Mahamadou Issoufou du Niger.



Aux côtés du président français, Emmanuel Macron, les chefs d’Etat du G5 Sahel ont déposé en commun de gerbes en mémoire de 7 militaires français du 5ème régiment d’hélicoptères de combat de Pau tombés au nord Mali. Ils ont également observé une minute de silence.



Après le recueillement, les dirigeants se sont retrouvés au château de Pau.



Au cours de la rencontre, l’objectif du président Idriss Déby était d’attirer l’attention de ses pairs sur la nécessité impérieuse d’une mutualisation accrue des efforts et le placement du mandat de la Force conjointe du G5 Sahel sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, et de plaider pour la résolution du bourbier libyen qui se trouve être le terreau des djihadistes qui opèrent au sahel.



“Cette vérité le chef de l’Etat l’a maintes fois martelée dans les fora, sommets et conférences internationales consacrés à la lutte contre le terrorisme”, a indiqué la Présidence.



Vendredi soir, Idriss Déby a salué “l'initiative du sommet de Pau consacré à la lutte contre le terrorisme dans le Sahel.”



“L'expansion du terrorisme exige une réponse forte et énergique à la dimension du défi. Notre maître mot doit être agir et agir au mieux pour éradiquer ce mal absolu”, a déclaré le président du Tchad.