Tchad : ​l’UST décide de poursuivre sa grève en attendant du concret

Réunis ce 1er octobre 2022 en assemblée générale, les militantes et militants de l'UST ont décidé de continuer la grève. Ils ont évalué leur grève sèche déclenchée depuis le 3 septembre 2022.



Le 29 septembre, le ministre de la Fonction publique a engagé un dialogue et une commission a été mise en place pour l'application des revendications de l'UST contenues dans le pacte social.



L'UST demande à tous les travailleurs du secteur public d'observer et respecter la grève sèche sur toute l'étendue du territoire national.



Une assemblée générale se tiendra samedi 8 octobre 2022 à 9 heures à la Bourse du travail pour évaluer la grève.