Tchad : ​le FONAP de Sarh forme les agents des hôtels et auberges de la ville

Cette formation, qui aura lieu du 4 au 5 avril 2023, concerne notamment l’auberge Beauséjour, Kiri le Calao, l’Hôtel Safari et l’Hôtel Noisiel.



Le directeur général du groupe CECAM, Socène Djasra Tham, a souligné que cette formation vise à renforcer les capacités techniques, professionnelles et managériales des participants en matière d'accueil.



Le chef de service Formation Continue des Entreprises et Apprentissage, Nalial Tabo, a également rappelé que le FONAP est une institution de l’Etat qui a pour mission de lutter contre le chômage et de promouvoir l'emploi grâce à la formation de ressources humaines de qualité pour la promotion des initiatives locales de réduction de la pauvreté.