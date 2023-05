Tchad : ​vague de violences au Logone Oriental, le gouvernement s'exprime

Selon le ministre, ces violences ont atteint leur apogée avec les malheureux événements de Gadjibian, qui ont vu la mort de cinq civils et de 13 bandits, dont neuf ne sont pas reconnus par les populations locales. Le dernier événement en date est l’incursion en territoire tchadien de bandits en provenance de la République centrafricaine (RCA), qui ont égorgé trois bergers Peulhs et emporté leurs 70 moutons à destination de leur pays d'origine. Les bandits se sont arrêtés au village de Dembo en RCA où deux d'entre eux ont égorgé et mangé un des moutons emportés de Doniatti.



Ces actes ont provoqué la colère des populations, qui ont procédé à des représailles, causant la mort de 11 personnes, dont un enfant. Les forces de défense et de sécurité ont été dépêchées pour maîtriser la situation et éviter la poursuite du cycle de représailles. Des enquêtes sont en cours pour appréhender les auteurs de ces meurtres.