Tchad : 10 km de rues à bitumer dans la ville d'Ati

Le Ministre des Infrastructures, du Désenclavement et de l'Entretien Routier, Aziz Mahamat Saleh, accompagné du Gouverneur de la province du Batha, a effectué une visite sur le terrain pour identifier les rues concernées par ce projet.



Les principales artères et voies menant aux structures administratives, de santé et d'éducation ont été ciblées pour ce bitumage, qui vise également à booster l'urbanisation de la ville.



Des études hydrauliques seront lancées pour mettre en place un plan d'assainissement et construire des ouvrages hydrauliques afin de lutter contre les inondations, fléau récurrent dans la ville pendant la saison des pluies.



Lors d'une réunion au Gouvernorat, d'autres besoins en infrastructures ont été identifiés, notamment l'extension de l'université, la clôture de l'aéroport, la construction de salles de classe et de centres de santé, ainsi que l'aménagement de pistes rurales et d'un pont sur le Batha.



Cette visite s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des engagements pris par le Chef de l'État pour son quinquennat, comme l'a expliqué le Ministre Aziz Mahamat Saleh.



Le projet de bitumage des voies urbaines d'Ati s'inscrit dans une démarche globale de développement local et d'amélioration des conditions de vie des populations. Cette initiative, portée par les autorités tchadiennes, vise à améliorer la mobilité urbaine. Le revêtement bitumineux des rues permettra d'accroître la fluidité de la circulation, de réduire les coûts de transport et de faciliter l'accès aux services.



Un réseau routier de qualité est un facteur déterminant pour le développement économique d'une ville. Il favorise l'implantation d'activités économiques et attire les investissements.



Les travaux d'assainissement et de drainage contribueront à réduire les nuisances liées aux inondations et à améliorer la salubrité publique.