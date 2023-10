Tchad : 116 candidats composent à Sarh pour le concours d’entrée à l’INJS

Le concours d'entrée en première année de l'Institut national de la jeunesse et des sport (INJS), pour le Moyen-Chari, a été lancé le 3 octobre 2023 au Lycée Ahmed de Sarh. Un total de 116 candidats représentent la province du Moyen-Chari, lors de ce concours.



La déléguée provinciale de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l'entreprenariat du Moyen-Chari, Mme Aïnta Padja Damaris, a officiellement ouvert les épreuves et a conseillé aux candidats de rester calmes et de travailler sérieusement.



Elle a souligné que cette étape marque le début d'une grande responsabilité et que toute tentative de tricherie serait considérée comme une atteinte à la République, entraînant l'expulsion immédiate de la salle d'examen. Mme Aïnta Padja Damaris a également mis en avant l'importance des conseillers de jeunesse et d’animation dans cette période de Transition au Tchad.



Par ailleurs, elle a expliqué que l'organisation de ce concours visait à identifier les individus intéressés par le domaine du sport, afin de les aider à promouvoir la pratique sportive chez les jeunes.



Il est à noter qu'une caractéristique notable de ce concours est que le nombre de femmes candidates dépasse largement celui des hommes, ce qui témoigne de l'intérêt croissant des femmes pour le secteur sportif.