Tchad : 14 étudiants de l'Institut Confucius reçoivent des bourses d'études d'ABF

À l'occasion du premier anniversaire de l'inauguration de l'Institut Confucius, l'Université N'Djamena et l'ambassade de Chine au Tchad ont organisé conjointement la cérémonie de remise des prix de la bourse d'ABF et l'activité d'expérience culturelle chinoise.



Ce sont au total 14 étudiants de l'université qui ont été primés. Plus de 10 conseillers qui soutiennent l'Institut Conficius ont reçu également une lettre de nomination en tant que consultant de l'Institut.