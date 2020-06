Tchad : 15 remplacements à la direction générale de la Police nationale

Le chef de l'État Idriss Déby a signé lundi un décret portant nomination de 16 responsables (dont 15 remplacements et une nomination à un poste vacant) à des postes de responsabilité à la direction générale de la Police nationale.



Les directions concernées sont celles de l'ordre public et de la circulation, la sécurité intérieure, l'émigration et l'immigration, et la sous-direction chargée de la délivrance des documents de voyage.



Le décret concerne aussi la direction de l'École nationale de police, la sous-direction de l'informatique et des traces technologiques, l'Office central de lutte contre les stupéfiants, le commandement des groupements de police, le groupement opérationnel de la police des frontières et l'unité spéciale d'intervention de police.



Détails à suivre.