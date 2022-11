Tchad : 150 adolescents formés sur le leadership transformationnel et l'éco- engagement communautaire

"Le leadership transformationnel et l'éco- engagement communautaire", tel est le thème d’un atelier de formation de 150 adolescents et jeunes lancé ce 26 novembre.



150 adolescents et jeunes sont à la Bibliothèque nationale pour l’atelier de formation qui durera trois jours.



Pour Elysée Mbaitoloum, chef de service au Centre de lecture et d'animation culturelle, cet atelier vise, aux yeux de l'association des scouts du Tchad, à ce que la jeunesse ait un grand rôle à jouer car l'avenir lui appartient et le pays compte sur elle.



La jeunesse « a la force incontestable et l'énergie redoutable. Elle est un véritable acteur afin de sensibiliser, communiquer, informer et éduquer la population pour la prise de conscience des dégâts causés par le changement climatique. »



Elysée Mbaitoloum insiste sur le fait que durant ces trois jours, les éminents formateurs vont se relayer pour transmettre cette connaissance, sous les directives de Gali ketema Serge, le permanent des scouts du Tchad.