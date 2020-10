Tchad : 16 lauréats reçoivent leur diplôme d'entraîneur de football à Pala

Ils sont 16 lauréats dont une fille à recevoir leurs diplômes de fin de formation des entraîneurs Licence D fédérale au Mayo Dallah. Le major de cette promotion 2020 se nomme Abdelkerim Hassan qui a une moyenne de 14/20. Il a reçu un ballon de la part de la ligue de football du Mayo Kebbi Ouest en guise de félicitations et d'encouragement.



C'est dans le but de redorer le blason du football à la base dans le Mayo Kebbi Ouest qu'une formation des entraîneurs Licence D a été organisée du 10 au 15 août dernier à Pala.



Sur 28 participants, 16 lauréats dont une fille se sont distingués par leurs savoirs faire tant en écrit que dans la phase pratique pendant la formation, a souligné le président de la ligue provinciale de football du Mayo Kebbi Ouest, Tao Kebtanmy Job. Pour lui, ce parchemin n'est qu'un petit pas dans le métier d'entraîneur devenu prestigieux au monde.



Tao Kebtanmy Job demande aux lauréats de valoriser leurs diplômes en joignant la théorie du papier à la pratique sur les terrains de football car la ligue compte sur eux pour le rayonnement du football, gage des performances des clubs dans les différentes compétitions, ajoute-t-il.



L'obligation de résultats doit être leurs leitmotivs. Un plan de suivi de ces entraîneurs va être défini par la ligue afin d'éviter que cette école du savoir ne soit pas un arbre planté dans le désert, relève Tao Kebtanmy Job.



Cette formation des entraîneurs Licence D fédérale au Mayo Kebbi Ouest est rendue possible grâce à l'investissement de la Fédération tchadienne de football association (FTFA).