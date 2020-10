Tchad : 17 présumés malfrats arrêtés par la Gendarmerie

La Gendarmerie nationale a annoncé mardi l'arrestation de 17 présumés malfrats impliqués dans diverses infractions et délits. Ils ont été présentés à Klessoum, a constaté Alwihda Info.



Parmi les individus interpellés, 15 d'entre eux composent un réseau. "Ils se retrouvent tôt le matin, sous la pression de l'alcool, ils ont pris toute la population avoisinante en otage. Personne ne travaille, personne ne passe sans leur contrôle", explique le porte-parole de la Gendarmerie nationale, colonel Abakar Abdramane Haggar.



Parmi eux figure un militaire, présenté comme un "membre actif dans le réseau".



Un autre individu a été arrêté pour détention d'un faux billet de 5000 Fcfa, tandis qu'un présumé vendeur de drogues est également entre les mains des forces de la Gendarmerie.



"On a récupéré sur lui une très grande quantité de boulettes, de Hachich et de Tramol. Lui c'est un vendeur", explique le colonel Abakar Abdramane Haggar.



La Gendarmerie annonce également la saisie de 17 armes à feu et quatre armes blanches, récupérées sur les présumés malfrats.



Une importante quantité de produits prohibés a également été présentée par la Gendarmerie.



"Dès ce matin, les 17 malfrats seront mis à la disposition de la justice et répondront de leurs actes", indique le porte-parole de la Gendarmerie qui ajoute que "le banditisme est en train de diminuer."



Le représentant du parquet, le magistrat Wambel Assoucia Ngueli, affirme que "ces individus se croient tout permis. Face à ces comportements digne des sociétés anciennes, nous n'avons pas d'autres choix que de recourir aux règles appropriées pour décider de leur sort".



"Les lois existent et notre devoir le plus impératif c'est de faire en sorte qu'un déclenchement immédiat de la procédure soit fait", informe Wambel Assoucia Ngueli.