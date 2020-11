Tchad : 1944 ménages d'Ati reçoivent des vivres pour atténuer les effets de la Covid-19

Dans le cadre d'une assistance aux personnes touchées par les conséquences de la crise sanitaire liée au Covid-19, 1944 ménages issus des 60 carrés de la ville d'Ati ont bénéficié de vivres (80 kg de céréales, 18,9 kg de légumineuses et 6,75 kg d'huile par ménage).



Le maire de la ville Abakar Moussa Kaidallah et Pierre Maget, responsable de programme de l'ONG Solidarité Internationale, ont sillonné samedi les sites retenus (école du quartier Sara, école Hillé Cherif et le centre de formation professionnel) pour les opérations de distribution des vivres.



Pour Pierre Maget, responsable de programme pour Solidarité Internationale, cette opération baptisée "réponse COVID-19" profitera à 11.664 personnes issus de 1944 ménages pour une alimentation de 45 jours.



Cette visite a permis au maire de La ville d'Ati de remercier le Programme alimentaire mondial (PAM) et l'ONG Solidarité Internationale pour l'acte humanitaire en faveur de sa population. Il a encouragé les 60 jeunes agents distributeurs mobilisés pour la bonne marche de l'opération de distribution qui durera deux jours.