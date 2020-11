Tchad : 20 véhicules militaires acheminés au Sud dans les prochains jours pour renforcer la sécurité

Le chef de l'État a annoncé samedi, lors de son séjour à Koumra, l’envoi dans les prochains jours de 20 véhicules et le renforcement de la zone de défense n° 5 en effectifs pour permettre aux forces de défense et de sécurité de mener à bien leurs missions.



Au Mayo Kebbi Est, les effectifs et moyens militaires militaires vont également être renforcés, a annoncé jeudi Idriss Déby lors d'une rencontre avec différents responsables des forces de défense et de sécurité à Bongor.



Les forces de défense et de sécurité ont reçu l'ordre de combattre sans ménagement le phénomène des enlèvements contre rançon et les vols de bétails. Elles doivent lever toutes les barrières à l'intérieur des provinces.



Tout officier qui a fait plus de trois ans à son poste sera muté. Ceux qui se sont transformés en éleveurs sont sommés d’arrêter immédiatement ou à défaut, de déposer la tenue.