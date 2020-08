Tchad : 200 participants attendus pour l'Université d'été sur l'engagement citoyen à Moundou

En prélude de la première édition de l'Université d'été qui aura lieu du 13 au 15 août 2020 à Moundou, le coordinateur du comité d'organisation Gambaye Ndjegoltar Ndjérakor a animé un point de presse ce 10 août dans la salle de réunion de la commune de Moundou.



Le thème central de l'évènement est "l'engagement citoyen et le développement local".



"C'est un évènement qui rassemblera 200 participants qui viendront d'ailleurs mais aussi qui sont d'ici. Ces 200 participants représentent plus de 15 couches de la société", a déclaré Gambaye Ndjegoltar Ndjérakor.



Selon lui, "c'est pour une première fois que les fils de la province se retrouvent pour parler à l'intérieur de cette Université d'été le langage du développement."



Six panels de haut niveau sont prévus au cours de l'évènement qui va déboucher sur une feuille de route mettant en exergue les axes de développement de la province.



Les conférences seront axées sur le rôle du religieux dans le développement de la ville, le vivre-ensemble et la cohabitation pacifique, la femme et le développement dans le Logone Occidental, les ressources humaines dans le développement local, l'importance de l'orientation scolaire des jeunes Logonais, et les potentialités qui existent dans la province et comment s'y prendre.



Les activités se dérouleront au sein de la mairie de Moundou, grâce aux contributions des fils et filles de la province.