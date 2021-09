Tchad : 20,5/20 en maths au baccalauréat, l’ONECS apporte des clarifications

L’Office national des examens et concours du supérieur (ONECS) a apporté lundi des clarifications sur le relevé de notes publié sur les réseaux sociaux et affichant un 20,5/20 en mathématiques. Le relevé est nul et de nul effet, informe le président du jury Dr. Andjalffa Djadi Simon.



Lors de l’impression du relevé de notes, une coupure d’électricité est survenue entraînant un bug informatique. Trois relevés de notes ont été affectés par ce désagrément.



Le candidat a obtenu en réalité la note de 19,5/20. « Il s’agit bien d’une erreur qui a perturbé le système et qui a été reprise par les réseaux sociaux », assure le président du jury.