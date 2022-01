Tchad : 21 ingénieurs inscrits au tableau de l'Ordre national des ingénieurs civils

L'Ordre national des ingénieurs civils du Tchad (ONIC-T) a organisé ce 15 janvier, au sein de l'amphithéâtre Idriss Deby Itno de l'École nationale de l'administration (ENA), une cérémonie marquant l'an 1 de la publication et de la remise du 1er tableau des ingénieurs civils.



Le représentant du ministère des Affaires foncières, du Développement de l'habitat et de l'urbanisme, Allainan Possey, a encouragé les ingénieurs à multiplier les activités et réalisations de terrain. Il a exhorté les ingénieurs à ne pas se décourager et à se donner pour mieux faire, au lieu de penser à des choses inutiles qui n'aident par le cercle des ingénieurs civils du Tchad.



Le président de l'ONIC-T, Zoumki Ouzane, estime qu'un succès sans successeur est un échec. Pour lui, il faut des successeurs pour un succès total.



À ce jour, 21 ingénieurs sont inscrits au tableau de l'Ordre national des ingénieurs civils du Tchad.



La cérémonie a pris fin avec la remise d'attestations et une photo de famille.