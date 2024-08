Tchad : 25 communicateurs outillés sur la mission de l'UNFPA et sa vision en matière de communication

Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan de Travail Annuel (PTA) 2024, entre le Fonds des Nations-Unies pour la Population (UNFPA), et le ministère de la Communication, un atelier de formation est organisé à Bakara, du 13 au 14 août 2024, au profit des journalistes et blogueurs, dans le but de renforcer leurs capacités en santé de reproduction et VBG, et autres thématiques, en lien avec le mandat de l'UNFPA.



En effet, l'objectif majeur de l'UNFPA est la réalisation de trois résultats transformateurs que sont : zéro décès maternel évitable ; zéro besoin non couvert en matière de planification familiale ; zéro violence basée sur le genre et pratiques néfastes.



Dans son allocution, le conseiller en santé de reproduction à l'UNFPA, Dr Jean Paul Makay, a indiqué que la communication joue un rôle central dans le soutien et l'accélération de la réalisation des objectifs de l'UNFPA. Il est essentiel que les communicateurs continuent de jouer un rôle clé dans la transmission d'informations publiques, et par conséquent, dans le changement souhaité, auprès du public et des décideurs.



Selon lui, cet atelier de renforcement des capacités se veut un creuset d'échanges avec l'UNFPA, pour la mise en œuvre de ses programmes opérationnels.



En procédant à l'ouverture officielle des travaux, le secrétaire général du ministère de la Communication, Mbaïdiguim Elon, a affirmé que les questions relatives à la santé de reproduction, à la population et aux VBG, et qui touchent la frange la plus vulnérable, demeurent parmi les priorités du gouvernement qui ne cesse de fournir des efforts considérables, pour l'accès de celle-ci aux soins, et sa protection contre toutes formes de violences.



Il a ajouté que cette session vise à outiller davantage les journalistes sur les techniques de traitement et de diffusion des messages, sur la problématique liée à la santé de reproduction, et sur la question démographique.