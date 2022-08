Tchad : "30 ans durant, on les retrouve dans la salle, ils sont des donneurs de leçons", Mahamat Assileck Halata

"Il n'y a pas de donneur de leçons dans la salle. (...) Qu'on soit premier ministre, ancien premier ministre, président de l'Assemblée, qu'on regarde dans le rétroviseur, qu'est-ce qu'on a laissé pour le Tchad ? 30 ans durant, on les retrouve dans la salle, ils sont des donneurs de leçons. Où est la place des jeunes ? On parle pas de critères d'âge. Ça doit s'arrêter s'il vous plait"

"Pendant longtemps, certains ont été en exil, c'est parce qu'on ne pouvait pas supporter certaines méthodes. Si c'est les mêmes méthodes qui commencent maintenant, on n'a pas perdu nos réflexes de rebelles."

"Je vois qu'après Doha, nous sommes devenus une entité invisible. Depuis tout à l'heure, on lève la main, on nous voit et on nous zappe. Je trouve que ce n'est pas sérieux. Aucun politico-militaire n'a parlé jusqu'à là", a affirmé Mahamat Assileck Halata."Vous donnez à vos amis que vous connaissez, qui sont à l'applaudimètre, autant de temps qu'il soit. Les autres vous leur coupez la parole, vous triez. Ça ce n'est pas sérieux", a-t-il poursuivi.Mahamat Assileck Halata a appelé à mettre en avant la jeunesse, tout en mettant en garde contre les "donneurs de leçons" :Il a également plaidé pour la fin de "certaines méthodes" qui poussent à la rébellion :