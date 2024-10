TCHAD Tchad : 31 projets de développement portés par l’AFD sont en cours en septembre 2024

Par Alwihda - 4 Octobre 2024



Après la publication de son bilan 2023 en mai dernier, l’Agence française de développement (AFD) avait réaffirmé sa volonté de poursuivre sa collaboration historique avec le Tchad, et en faveur de son développement. En septembre 2024, 31 projets sont à ce jour portés par l’institution française et de nouvelles perspectives s’ouvrent.

Des projets phares



Parmi les projets phares de l’AFD toujours en cours, l’on peut citer le Projet ADELAC – Projet d’appui au développement et protection des jeunes enfants, visant à améliorer l’accès et la qualité des soins de santé et des services éducatifs, sociaux et sanitaires à Mamdi, dans la province du Lac. Mis en œuvre depuis 2020 par un consortium d’ONG, ce projet tourné vers la santé et l’éducation, subventionné à hauteur de 10 millions d’euros, se veut innovant car intégré en zone de crise et engagé en faveur de la réduction des inégalités de genre.



De même, le projet PLIM 1 et 2 – Projet de lutte contre les inondations à Moundou, entré dans sa phase 2 (2024-2028) et subventionné à hauteur de 22 millions d’euros, est actuellement porté par le ministère de l’Eau et de l’Assainissement avec l’appui de l’ONG française Initiative Développement (ID). Ce projet a pour but de réduire le risque d’inondations pluviales et fluviales par la réalisation d’infrastructures hydrauliques, et par le renforcement des capacités de la mairie de Moundou en gestion des déchets.



Perspectives en 2024



Sous réserve de la disponibilité des ressources en subvention, plusieurs perspectives de projets portés par l’AFD devraient se développer en 2024. C’est le cas du projet DEBACO, projet de développement agricole et territorial dans le bassin cotonnier au sud du Tchad, visant à professionnaliser les producteurs de coton, renforcer les agro-pasteurs sur les territoires ciblés et favoriser la gestion durable des ressources naturelles. Il devrait bénéficier d’un budget de 14 millions d’euros. De même, un projet d’appui à l’emploi et à l’entreprenariat agro-alimentaire à 18 millions d’euros de crédits délégués de l’Union européenne (UE) devrait voir le jour, destiné à améliorer l’offre de formation pour le développement de filières agricoles porteuses.



Pour rappel, l’AFD appuie le Tchad depuis plus de 60 ans. En lien avec la stratégie française de coopération et développement au Tchad 2022-2025 et en accord avec les priorités nationales, l’AFD finance un développement durable et inclusif, fondé sur la création d’opportunités d’emploi et de revenus, l’accès aux services essentiels et la résilience aux chocs, ainsi que la promotion de l’Etat de droit. L’AFD intervient ainsi sur 4 axes majeurs : l’éducation et l’emploi des jeunes, l’accès aux services essentiels d’eau et d’assainissement, le développement des territoires ruraux et la gouvernance.



Des résultats plus qu’encourageants

Dans le domaine de la santé, 4 millions de Tchadiens ont bénéficié d’un accès aux soins amélioré grâce au portefeuille d’activités de l’AFD en 2023. 185 000 Tchadiens bénéficient d’une meilleure protection sociale.



Dans le domaine du développement des territoires, 500 000 personnes bénéficient d’un meilleur assainissement pluvial, tandis que 460 000 bénéficient de conditions urbaines améliorées.



Enfin, pour le développement rural et la biodiversité, 126 000 Tchadiens bénéficient à ce jour d’un meilleur accès aux services agricoles et de compétences renforcées, 80 000 ha de terres ont bénéficié de programmes de conservation, restauration et de gestion durable, tandis que 37 000 exploitations agricoles familiales ont pu muter vers des systèmes agroécologiques.





