Tchad : 3,5 millions de livres pour équiper les écoles dans les jours à venir

Les établissements d'enseignement primaire du Tchad seront bientôt dotés des livres de lecture et de calcul. A cet effet, une quantité de 3,5 millions d’exemplaires de ces livres est attendue.



C’est dans cette optique que le ministre de l’Education nationale et de la Promotion civique, Aboubakar Assidick Choroma, a échangé ce jeudi 4 février 2021, à son cabinet, avec la représentante résidente de l’UNICEF au Tchad, le Dr Viviane Van. Les deux personnalités ont échangé sur les modalités pratiques de la réception et de la distribution de ces manuels.



La production de ces livres est fiancée par le Partenariat Mondial pour l’Education (GPE).