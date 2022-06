Tchad : 385 candidats à Ati pour les épreuves du baccalauréat

385 candidats toutes séries confondues composent les épreuves du baccalauréat (Serie D : 76 ; Serie AA :76 ; serie C : 4 ; serie DA : 26) au Batha. Pour la journée de lundi, 182 candidats ont entamé les épreuves écrites du baccalauréat session de juin 2022.



Le gouverneur de la province du Batha, Djimta Ben-Dergon, a procédé ce 20 juin au lancement des épreuves écrites, en présence du délégué de l’éducation nationale et de la promotion civique, Mahamat Ali Nassir, du président de centre Abakar Abdelkader ainsi que des autorités administratives.



Le délégué provincial de l’éducation nationale et de la promotion civique du Batha, Mahamat Ali Nasir, a saisi l’opportunité pour exhorter les candidats à travailler dans le calme et la sérénité. Car, dit-il, le baccalauréat est comme le devoir de classe et chacun est tenu de le faire avec attention. Il a aussi demandé aux différents surveillants de faire leur travail en toute objectivité.



En donnant le coup d'envoi, le gouverneur de la province du Batha, Djimta Ben-Dergon a demandé aux élèves de se concentrer sur les épreuves qui seront à leur portée. ”L’avenir du pays dépend de vous”, a conclu le gouverneur.