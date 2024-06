Tchad : 400 médecins en instance d'intégration dénoncent la lenteur de leur intégration à la fonction publique

Malgré des dossiers complets et déposés auprès du ministère de la Fonction Publique, ces médecins se retrouvent confrontés à un chômage inacceptable. Cette situation est d'autant plus regrettable que le Tchad fait face à un déficit alarmant en personnel médical. Les épidémies de paludisme, de choléra et de rougeole continuent de ravager les populations, et l'afflux de réfugiés à l'Est aggrave encore la situation sanitaire.



"C'est une tragédie nationale que nous ne pouvons plus supporter", s'indigne Dr. Mahamat Brahim Dahab, porte-parole du collectif des médecins en instance d'intégration. "Nos compétences et notre dévouement restent inutilisés alors que nos concitoyens ont désespérément besoin de soins médicaux."



Face à cette injustice, les médecins réclament des mesures immédiates. Ils demandent l’accélération de leur intégration à la fonction publique pour répondre aux besoins urgents du système de santé, la transparence sur l'état de leurs dossiers et les obstacles qui freinent leur intégration et le dialogue ouvert avec les autorités compétentes pour trouver des solutions concrètes et durables à cette crise.



Le collectif lance un appel urgent au président de la République pour qu'il prenne la situation au sérieux et agisse sans délai pour intégrer ces jeunes médecins talentueux. "Nous sommes prêts et désireux de servir notre pays", insiste Dr. Mahamat Brahim Dahab. "Ne laissez pas notre volonté de contribuer à la santé publique se perdre dans l'inaction bureaucratique."



L'avenir de la santé publique au Tchad dépend de l'engagement des autorités à résoudre cette crise et à intégrer rapidement ces médecins qualifiés dans le système de santé.