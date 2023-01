Tchad : 4e édition du concours de mémorisation, de récitation et de psalmodie du Saint Coran

La Mosquée Mohammed VI de N'Djamena a abrité, les 21 et 22 Janvier 2023, la 4ème édition du Concours national de mémorisation, de récitation et de psalmodie du saint Coran, organisée par la section Tchad de la Fondation Mohammed VI des Oulémas Africains.



L'ambassadeur du Maroc au Tchad, Abdellatif Erroja, a pris part à la cérémonie d'ouverture et de clôture de ce Concours, qui a également vu la participation du conseiller du Chef de l'État, Djibrine Seid Emma, du président et des membres du bureau de la Fondation, des hauts responsables du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, ainsi que de nombreux Oulémas.



Au terme de ce concours, trois candidats sur les 33 participants à cette sélection finale ont été sélectionnés pour participer à la phase finale qui aura lieu prochainement au Maroc.