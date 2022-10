Tchad : 50 détenus de la maison d'arrêt d'Am-Timan formés en entrepreneuriat

Le gouverneur de la province du Salamat du Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam a présidé la cérémonie de lancement officiel d'une session de formation en entrepreneuriat et petits métiers, ouverte ce jeudi 27 octobre 2022, à l'endroit des détenus.



La maison d'arrêt d'Am-Timan, a une population carcérale majoritairement jeune. Ces bras valides sur lesquels repose l'espoir de la nation, devraient en principe travailler pour le développement socioéconomique du pays. Ils croupissent malheureusement en prison. 50 parmi eux bénéficient de la formation sur les petits métiers et les notions de base de l'entrepreneuriat.



Cette session d'apprentissage est initiée par l'Office national pour la promotion de l'emploi (ONAPE). Le régisseur de la maison d'arrêt d'Am-Timan, Kagonbé Madi, remercie l'institution pour cette initiative. Le chef d'agence ONAPE d'Am-Timan, Assadick Djibrine Hassane, précise que la première mission de son organisation, est de traduire dans les faits, la politique du gouvernement d'union nationale en matière de l'emploi, et de la lutte efficace contre le chômage et la pauvreté.



Quant au gouverneur Abdoulaye Ibrahim Siam, il invite les détenus bénéficiaires à tirer profit de la formation. « Je vous invite à vous conduire en respectant les lois pour éviter d'aggraver votre situation et prolonger votre séjour en prison », a-t-il déclaré.



« Pour ce faire, avec les enseignements reçus des formateurs du domaine, je vous exhorte à profiter pour tirer votre épingle du jeu et dès votre libération, vous allez devenir les maîtres de vos destins, donc utiles à la société », a conclu, le gouverneur du Salamat. Il les appelle à mettre en exergue les leçons tirées pendant le séjour carcéral.